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Write the sentences. Use the information in the chairt
Write the sentences. Use the information in the chairt
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