Write thr ordinal numbers 1.) 4 th ..................2) 3 rd ..................3) 1 st ...................4) 2 nd ..................5) 11 th ...................6) 20 th ................. 7) 16 th .....................
Разное
Write thr ordinal numbers 1.) 4 th ..................2) 3 rd ..................3) 1 st ...................4) 2 nd ..................5) 11 th ...................6) 20 th ................. 7) 16 th ................... 8) 12 th ...................
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