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X-7:3=-2 (3x+1):2=8 Пожалуйста решите очень надо
X-7:3=-2 (3x+1):2=8 Пожалуйста решите очень надо
Ответ(ы):
Ответил Гость:
X-2.3=-2 x=-2+2.3 x=0.3 3x+1:2=8 3x+0.5=8 3x=8-0.5 3x=7.5 x=2.5
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