X-7/6=x+1/2-3 x-7 и x+1 - это числители 6 и 2 знаменатели 3 - целое число Помогите, плиз!
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X-7/6=x+1/2-3 x-7 и x+1 - это числители 6 и 2 знаменатели 3 - целое число Помогите, плиз!
Ответ(ы):
Гость:
(3х-6)/(х-2)+(2х-6)/(х+1)=3(х-2)/(х-2)+2(х-3)/(х+1)=3+2(х-3)/(х-1)=числитель:3х-3+2х-6/знам:х-1=5х-9/х-1. х не должен равняться 1
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