X-7/6=x+1/2-3 x-7 и x+1 - это числители 6 и 2 знаменатели 3 - целое число Помогите, плиз!

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X-7/6=x+1/2-3 x-7 и x+1 - это числители 6 и 2 знаменатели 3 - целое число Помогите, плиз!

Автор: Гость