X квадрат минус 1 делить на x квадрат минус 2x плюс 1
Разное
X квадрат минус 1 делить на x квадрат минус 2x плюс 1
Ответ(ы):
Гость:
X квадрате - 1 / х квадрате - 2х + 1 = (х-1)(х+1) / (х-1) квадрате = (х+1) /(х-1)
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