(X+2)в квадрате=(Х-4)в квадрате

(X+2)в квадрате=(Х-4)в квадрате

Ответ(ы):

Ответил Гость:
( X + 2 )^2 = ( X - 4 )^2 X^2 + 4x + 4 = x^2 - 8x + 16 X^2 - x^2 + 4x + 8x = 16 - 4 12x = 12 X = 1
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