X2+y2+8y+7=0 помогите решить пожалуйста )заранее спасибо )
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X2+y2+8y+7=0 помогите решить пожалуйста )заранее спасибо )
Ответ(ы):
Гость:
Это квадрат, не коэффициент
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