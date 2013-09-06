X*(x-5)=0 решительно пожалуйста

X*(x-5)=0 решительно пожалуйста

Ответ(ы):

Ответил Гость:
ПРОИЗВЕДЕНИЕ РАВНО НУЛЮ, КОГДА ОДИН ИЗ МНОЖИТЕЛЕЙ РАВЕН НУЛЮ Т.Е. Х=0 ИЛИ Х-5=0 Х =0, Х=5
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