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X/x+5=4,8/1,2 помогите решить
X/x+5=4,8/1,2 помогите решить
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Можешь сфоткать , а то не понятно
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