Y-квадрат - 9x квадрат ---------------------------------- - (типо дробь) 18x квадрат - 6xy

Y-квадрат - 9x квадрат ---------------------------------- - (типо дробь) 18x квадрат - 6xy

Ответ(ы):

Ответил Гость:
(y-3x)(y+3x)/[6x(3x-y)]=-(y+3x)/6x
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