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Y=3sin4x+6sinx+sin(x-п)+5sin(x+П)
Y=3sin4x+6sinx+sin(x-п)+5sin(x+П)
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Y=3sin4x+6sinx-sinx-5sinx=3sin4x
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