You are going to a school party. What will you wear? Explain your choice Напишите пару примеров, а я составлю свое

I will wear my new dress, which I bought in Milan last year and by the way, I have got black high heels, that will perfectly suit to my dress. Я надену моё новое платье, которое я купила в Милане в прошлом году и кстати, у меня есть чёрные туфли на каблуке, которые будут идеально подходить под моё платье.