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Zgt;(27150:3*80-6389*26):7+604*508
Zgt;(27150:3*80-6389*26):7+604*508
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1. 27150:3=9050 2. 9050*80=724000 3. 6389*26=166114 4. 724000-166114=557886 5. 557886:7=79698 6. 604*508=306832 7. 79698+306832=386530 Ответ: z=386531
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