Zn + 2H2SO4 = ZnSO4 + SO2 +2 H2O напишите сокращенное уравнение и объясните почему именно эти химические элементы остались
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Zn + 2H2SO4 = ZnSO4 + SO2 +2 H2O напишите сокращенное уравнение и объясните почему именно эти химические элементы остались
Ответ(ы):
Гость:
Zn(0) + 4H(+) + 2SO4(2-) = Zn(2+) + SO4(2-) + SO2 + 2H2O Сокращается с двух сторон по 1SO4(2-) Zn(0) + 4H(+) + SO4(2-) = Zn(2+) + SO2 + 2H2O
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