Zn + 2H2SO4 = ZnSO4 + SO2 +2 H2O напишите сокращенное уравнение и объясните почему именно эти химические элементы остались

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Zn + 2H2SO4 = ZnSO4 + SO2 +2 H2O напишите сокращенное уравнение и объясните почему именно эти химические элементы остались

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