_+_+_=30 _-нечётные числа(1 3 5 7 9 11 13 15)

_+_+_=30 _-нечётные числа(1 3 5 7 9 11 13 15)

Ответ(ы):

Ответил Гость:
9+9+(1+11)=30 по другому никак.
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