А) 1 1/3+3+(-1*7/12) б) (11/18+2/9): 5/48 в) (1*7/8-8*1/2)*8 г) (13/30-11/20)*1*4/5 д) 124: (3*7/45-2/5) е) 4*1/4+5/2*7,5 Решите пожалуйста :3

Разное

А) 1 1/3+3+(-1*7/12) б) (11/18+2/9): 5/48 в) (1*7/8-8*1/2)*8 г) (13/30-11/20)*1*4/5 д) 124: (3*7/45-2/5) е) 4*1/4+5/2*7,5 Решите пожалуйста :3

Автор: Гость