A) 1)4,3 + 1,6= ; 2) 7 5/8 - 9 1.4= ; 3) -1,5-(-0,3)+1,7= ; 4) -2 1/6 - (-3)= ; 5) -4,13 - 2,1= ; C) 1) (-5 1/3 + 3 4/5) - (-2,8-0,8)= ; D) 1) x-4,7= -12= ; 2) 1 5/6 - y = 2 3/8= ;
Математика
A) 1)4,3 + 1,6= ; 2) 7 5/8 - 9 1.4= ; 3) -1,5-(-0,3)+1,7= ; 4) -2 1/6 - (-3)= ; 5) -4,13 - 2,1= ; C) 1) (-5 1/3 + 3 4/5) - (-2,8-0,8)= ; D) 1) x-4,7= -12= ; 2) 1 5/6 - y = 2 3/8= ;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 1)5,9 2)-82,025 3)0,5 4)-0,5 5)-6,23 С) 1)-6,6 D) 1) -7,3 2) 5/24
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Геометрия
В1. Диагональ трапеции делит ее среднюю линию на два отрезка так, что один из них в 2 раза больше другого. Найдите основания трапеции, если средняя...