А) 2 1/5+2/5 б) 3 9/17+2/17 в) 3 1/15+325 г) 5/8+3 1/8 д) 17 9/16+3/16 е) 7/19+2 5/19 ж) 4 13/45+4/45 з) 3+7/7 и) 4+3/3

Математика

А) 2 1/5+2/5 б) 3 9/17+2/17 в) 3 1/15+325 г) 5/8+3 1/8 д) 17 9/16+3/16 е) 7/19+2 5/19 ж) 4 13/45+4/45 з) 3+7/7 и) 4+3/3

Автор: Гость