А) 2 1/5+2/5 б) 3 9/17+2/17 в) 3 1/15+325 г) 5/8+3 1/8 д) 17 9/16+3/16 е) 7/19+2 5/19 ж) 4 13/45+4/45 з) 3+7/7 и) 4+3/3
Математика
А) 2 1/5+2/5 б) 3 9/17+2/17 в) 3 1/15+325 г) 5/8+3 1/8 д) 17 9/16+3/16 е) 7/19+2 5/19 ж) 4 13/45+4/45 з) 3+7/7 и) 4+3/3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A)2 3/5 б)3 11/17 в) 328 1/15 г)3 6/8 д)17 12/16 е)2 12/19 ж)4 17/45 з)4 и)5
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