А)2 Целых 1/3 умножить на 2 целых=..... б)4 Целых умножить 1целых 1/2=...... в)1 целая 1/3 умножи??ь на 9 целых=....... г)3/7 умножить на 2 целых 1/3=.... д) 7/8 умножить на 5 целых 1/3
Математика
А)2 Целых 1/3 умножить на 2 целых=..... б)4 Целых умножить 1целых 1/2=...... в)1 целая 1/3 умножи??ь на 9 целых=....... г)3/7 умножить на 2 целых 1/3=.... д) 7/8 умножить на 5 целых 1/3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)2 Целых 1/3 умножить на 2 целых=7/3*2=14/3=4 Целых 2/3 б)4 Целых умножить 1целых 1/2=4*(3/2)=6 в)1 целая 1/3 умножить на 9 целых= (4/3)*9=12 г)3/7 умножить на 2 целых 1/3=(3/7)*(7/3)=1д) 7/8 умножить на 5 целых 1/3=(7/8)*(16/3)=14/3=4 Целых 2/3
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