А)2 Целых 1/3 умножить на 2 целых=..... б)4 Целых умножить 1целых 1/2=...... в)1 целая 1/3 умножи??ь на 9 целых=....... г)3/7 умножить на 2 целых 1/3=.... д) 7/8 умножить на 5 целых 1/3

Математика

А)2 Целых 1/3 умножить на 2 целых=..... б)4 Целых умножить 1целых 1/2=...... в)1 целая 1/3 умножи??ь на 9 целых=....... г)3/7 умножить на 2 целых 1/3=.... д) 7/8 умножить на 5 целых 1/3

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