А) 3,5 • 1,9 г) 8,36 • 4,2 ж) 0,3 • 0,3 к) 0,584 • 0,12 б) 0,8 • 7,4 д) 1,25 • 0,8 з) 0,04 • 1,4 л) 0,019 • 7,3 в) 6,37 • 0,6 е) 0,64 • 62,5 и) 1,6 • 0,24 м) 0,65 • 0,078

Математика
А) 3,5 • 1,9 г) 8,36 • 4,2 ж) 0,3 • 0,3 к) 0,584 • 0,12 б) 0,8 • 7,4 д) 1,25 • 0,8 з) 0,04 • 1,4 л) 0,019 • 7,3 в) 6,37 • 0,6 е) 0,64 • 62,5 и) 1,6 • 0,24 м) 0,65 • 0,078
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)6,65 б)5,92 в)3,822 г)35,112 д)1 е)40 и)0,384 ж)0,09 з)0,056 к)0,07008 л)0,1387 м)0,0507
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