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а) 3\7 от 25,2 т б) 0,18 от 3,5 м3
Математика
а) 3\7 от 25,2 т б) 0,18 от 3,5 м3
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 25,2:7•3=10,8 2) 3,5:100•18= 0,63
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