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(a-3)(a-7)-2a(3a-5) полностью решение
(a-3)(a-7)-2a(3a-5) полностью решение
Ответ(ы):
Ответил Гость:
a^2-7a-3a-21-6a^2+10a -5a^2-21
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