А+5 4+3 2+а 3+5 а-6 7-2 9-а 6-4 Выпеши числовые выражения в первый столбик а буквенные - во вт??ой . Выпеши суммы в один столбик а разности-в другой

Математика

А+5 4+3 2+а 3+5 а-6 7-2 9-а 6-4 Выпеши числовые выражения в первый столбик а буквенные - во вт??ой . Выпеши суммы в один столбик а разности-в другой

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