А+5 4+3 2+а 3+5 а-6 7-2 9-а 6-4 Выпеши числовые выражения в первый столбик а буквенные - во вт??ой . Выпеши суммы в один столбик а разности-в другой
Математика
А+5 4+3 2+а 3+5 а-6 7-2 9-а 6-4 Выпеши числовые выражения в первый столбик а буквенные - во вт??ой . Выпеши суммы в один столбик а разности-в другой
Ответ(ы) на вопрос:
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1) 4+3, 3+5, 7-2, 6-4 2) а+5, 2+а, а-6, 9-а
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