(a-8.206)+33.926=50.144

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(a-8.206)+33.926=50.144
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
A-8206=50144-33926 a-8206=16218 a=16218=8206 a=24424
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