А)(9-х)(9+х) б)(3a-4b)(3a+4b) в)(y^2-2x)(2x+y^2) a)a^2-49 б)x^2-0,81 в)256-a^4 a)4x^2-25=0 б)(x-2)(x+2)-x(x-3)=0 a)a^3+125 ??)64-b^3 вычислите:57^2-17^2 решите пожалуйста прошу
Алгебра
А)(9-х)(9+х) б)(3a-4b)(3a+4b) в)(y^2-2x)(2x+y^2) a)a^2-49 б)x^2-0,81 в)256-a^4 a)4x^2-25=0 б)(x-2)(x+2)-x(x-3)=0 a)a^3+125 ??)64-b^3 вычислите:57^2-17^2 решите пожалуйста прошу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решила на листочке) Надеюсь, правильно.
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