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A) 9y^2-12y+4=0 B) 1/8m^2+m+2=0
Алгебра
A) 9y^2-12y+4=0 B) 1/8m^2+m+2=0
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Гость:
В этих случаях не один корень , а просто два совпавших
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