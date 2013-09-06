А = -5+7 и b = 32 * 46. b-a

А = -5+7 и b = 32 * 46. b-a

Ответ(ы):

Ответил Гость:
А = -5+7=2;/// и b = 32 * 46=2/2=1;/// b-a= 1-2=-1
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