a) CaO+H2O=Ca(OH)2 b)Ca=2H2O=Ca(OH)2+H2 c)H2+I2=2HI d)HI+KOH=KI+H2O e)2KI+Cl2=2KCL+I2 Какие реакции являются окислительно-восстановительными?
Химия
a) CaO+H2O=Ca(OH)2 b)Ca=2H2O=Ca(OH)2+H2 c)H2+I2=2HI d)HI+KOH=KI+H2O e)2KI+Cl2=2KCL+I2 Какие реакции являются окислительно-восстановительными?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Под буквой b) c) e) окислительно-восстановительные реакции
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Определить площадь равностороннего треугольника, если от его плоскости удалена точка на расстоянии 15 см, а длины отрезков, проведённых от этой точ...
Математика
после того ,как была продана четверть конфет ,вес ящика уменьшился на 24%.определите массу пустого ящика,если масса ящика с конфетами 60кг.
Алгебра
Комбайн убрал поле площадью 48га за 3дня.Поле какой площади он может убрать за 7дней при такой же производительности?
Математика