А через пол часа мама встала и переложила щеночка Риту в её кровать . На площади по?? чесами таксисты сердито сигнали друг другу.Папа сидел перед компьютером и гладил клавиши. эти предложения не как не связоны друг с другом 1)п...
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А через пол часа мама встала и переложила щеночка Риту в её кровать . На площади по?? чесами таксисты сердито сигнали друг другу.Папа сидел перед компьютером и гладил клавиши. эти предложения не как не связоны друг с другом 1)помогите мне в каждом предложение мне нужно раставить падежи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А через полчаса (В.п) мама (И.п.) встала и переложила щеночка (В.п.) Риту (В.п.) в её кровать (В.п.) . На площади (П.п.) под часами (Т.п.) таксисты (И.п.) сердито сигналили друг другу.Папа (И.п.) сидел перед компьютером (Т.п.) и гладил клавиши (В.п.).
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