А через пол часа мама встала и переложила щеночка Риту в её кровать . На площади по?? чесами таксисты сердито сигнали друг другу.Папа сидел перед компьютером и гладил клавиши. эти предложения не как не связоны друг с другом 1)п...

Русский язык

А через пол часа мама встала и переложила щеночка Риту в её кровать . На площади по?? чесами таксисты сердито сигнали друг другу.Папа сидел перед компьютером и гладил клавиши. эти предложения не как не связоны друг с другом 1)помогите мне в каждом предложение мне нужно раставить падежи

Автор: Гость