А через пол часа мама встала и переложила щеночка Риту в её кровать . На площади по?? чесами таксисты сердито сигнали друг другу.Папа сидел перед компьютером и гладил клавиши. эти предложения не как не связоны друг с другом 1)п...

Русский язык
А через пол часа мама встала и переложила щеночка Риту в её кровать . На площади по?? чесами таксисты сердито сигнали друг другу.Папа сидел перед компьютером и гладил клавиши. эти предложения не как не связоны друг с другом 1)помогите мне в каждом предложение мне нужно раставить падежи
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А через полчаса (В.п) мама (И.п.) встала и переложила щеночка (В.п.) Риту (В.п.) в её кровать (В.п.) . На площади (П.п.) под часами (Т.п.) таксисты (И.п.) сердито сигналили друг другу.Папа (И.п.) сидел перед компьютером (Т.п.) и гладил клавиши (В.п.). 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Перевод на русский The leemons in the box
Ответить
Русский язык
Пример красоты из жизни
Ответить
Информатика
Заполните таблицу 11: запишите каждую команду как действие с величиной
Ответить
Информатика
Дано три массива заданных случайным образом написать программу которая находит сумму минимальных элементов и определяет четность нечетность получен...
Ответить
Окружающий мир
В Институте редких и исчезающих видов В Южной Каролине живёт лигр по кличке Вулка??. А кто его родители?) А-леопард Игренд и пума Лесси, Б-тигр Л...
Ответить