А)числа 3,2,4,5 увеличьте сначала на 8 ,а затем в 8 раз.б)числа 21,15,18,30 уменьшите сначала на 3,затем в 3 раза.

Математика
А)числа 3,2,4,5 увеличьте сначала на 8 ,а затем в 8 раз.б)числа 21,15,18,30 уменьшите сначала на 3,затем в 3 раза.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всё отменяй и умножай и прибовляй и разделяй
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите пожалуйста, по алгебре)
Ответить
Литература
Какая идея в стихотворении Есенина "ночь"??
Ответить
Математика
Периметр прямоугольника равен 40 см. Отношение длин его сторон равно 2/5. вычислите ??лины сторон и площадь прямоугольника
Ответить
Русский язык
1)ПОДЧЕРКНИТЕ ДОПОЛНЕНИЯ ?2)УКАЖИТЕ РОД И ПАДЕЖИ КАЖДОГО СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО В ЕДИНСТВЕННОМ ЧИСЛЕ ? Лодочник взялся за вёсла .Вёсла опускались и подни...
Ответить
Математика
Записать двумя способами 8ч вечера -20ч ......-5ч,6ч утра-6ч......-18ч,3ч дня-....ч........-как,4ч утра -....ч.....-11ч
Ответить