А)числа 3,2,4,5 увеличьте сначала на 8 ,а затем в 8 раз.б)числа 21,15,18,30 уменьшите сначала на 3,затем в 3 раза.

Математика

А)числа 3,2,4,5 увеличьте сначала на 8 ,а затем в 8 раз.б)числа 21,15,18,30 уменьшите сначала на 3,затем в 3 раза.

Автор: Гость