А)числа 3,2,4,5 увеличьте сначала на 8 ,а затем в 8 раз.б)числа 21,15,18,30 уменьшите сначала на 3,затем в 3 раза.
Математика
А)числа 3,2,4,5 увеличьте сначала на 8 ,а затем в 8 раз.б)числа 21,15,18,30 уменьшите сначала на 3,затем в 3 раза.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всё отменяй и умножай и прибовляй и разделяй
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