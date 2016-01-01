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А что такое гиперболы??
А что такое гиперболы??
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Гиперболы это художественное преувеличение
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