А) Длина отрезка AB выражена числом 9,015486272.Запишите приближённо его длину с точностью до 1; до 0,1; до 0,01; до 0,001; до 0,0001; до 0,00001 с недостаьком.

Математика
А) Длина отрезка AB выражена числом 9,015486272.Запишите приближённо его длину с точностью до 1; до 0,1; до 0,01; до 0,001; до 0,0001; до 0,00001 с недостаьком.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
До 1 - 9 до 0,1 - 9,0 до 0,01 - 9,02 до 0,001 - 9,016 до 0,0001 - 9,0155 до 0,00001 - 9,01549 до 0,000001 - 9,015486 до 0,0000001 - 9,0154863 до 0,00000001 - 9,01548627 до 0,000000001 - 9,015486272
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