А) Длина отрезка AB выражена числом 9,015486272.Запишите приближённо его длину с точностью до 1; до 0,1; до 0,01; до 0,001; до 0,0001; до 0,00001 с недостаьком.

Математика

А) Длина отрезка AB выражена числом 9,015486272.Запишите приближённо его длину с точностью до 1; до 0,1; до 0,01; до 0,001; до 0,0001; до 0,00001 с недостаьком.

Автор: Гость