А дома до работы маме нужно ехать 20 минут На автобусе еще 10 минут идти пешком Сколько времени уходит на дорогу от дома до работы и обратно без учета времени ожидания автобуса?
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А дома до работы маме нужно ехать 20 минут На автобусе еще 10 минут идти пешком Сколько времени уходит на дорогу от дома до работы и обратно без учета времени ожидания автобуса?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего на это затрачивается 60 мин-1 час (дорога туда и обратно)
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