А дома до работы маме нужно ехать 20 минут На автобусе еще 10 минут идти пешком Сколько времени уходит на дорогу от дома до работы и обратно без учета времени ожидания автобуса?

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А дома до работы маме нужно ехать 20 минут На автобусе еще 10 минут идти пешком Сколько времени уходит на дорогу от дома до работы и обратно без учета времени ожидания автобуса?

Автор: Гость