А и б Одновременно навстречу друг другу вышли два пешехода один из них за 1 час про??одит 1/6 расстояния АВ, а другой 1/5 расстояния АВ. На какую часть АВ они сближаются?

Математика
А и б Одновременно навстречу друг другу вышли два пешехода один из них за 1 час про??одит 1/6 расстояния АВ, а другой 1/5 расстояния АВ. На какую часть АВ они сближаются?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/6+1/5=5/30+6/30=11/30 (часть) Ответ: за 1 час пешеходы сближаются на 11/30 расстояния АВ
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