А и б Одновременно навстречу друг другу вышли два пешехода один из них за 1 час про??одит 1/6 расстояния АВ, а другой 1/5 расстояния АВ. На какую часть АВ они сближаются?

Математика

А и б Одновременно навстречу друг другу вышли два пешехода один из них за 1 час про??одит 1/6 расстояния АВ, а другой 1/5 расстояния АВ. На какую часть АВ они сближаются?

Автор: Гость