А) из 3 едениц третьего класса, 674 едениц второго класса и 0 едениц первого класса; б) из 30 едениц третьего класса, 600 едениц второго класса и 589 едениц первого класса; в) из 300 едениц третьего класса, 670 едениц второго к...

Математика

А) из 3 едениц третьего класса, 674 едениц второго класса и 0 едениц первого класса; б) из 30 едениц третьего класса, 600 едениц второго класса и 589 едениц первого класса; в) из 300 едениц третьего класса, 670 едениц второго класса и 589 едениц первого класса г) из 382 едениц третьего класса, 0 едениц второго класса и 589 едениц первого класса

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