А) Из пунктов А и В одновременно навстречу друг другу выехали два автомобиля. Один может проехать расстояние за 3 часа, а другой за - 2 часа. Какая часть расстояния будет между ними через 1 час? б) С двух турбаз одновременно н...
Математика
А) Из пунктов А и В одновременно навстречу друг другу выехали два автомобиля. Один может проехать расстояние за 3 часа, а другой за - 2 часа. Какая часть расстояния будет между ними через 1 час? б) С двух турбаз одновременно навстречу друг другу вышли два туриста. Один турист может пройти расстояние между турбазами за 5 часов , а другой - за 3 часа. Какая часть расстояния окажется между ними через 1 час?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A) скорость одного авто (S/3) км/час, скорость второго (S/2) км/час за один час они проедут (S/3) + (S/2) = 5*S/6 (км) останется проехать S - 5*S/6 = S/6 (км) Ответ: одна шестая часть расстояния будет между ними через час)) б) аналогично, за один час они пройдут (S/5) + (S/3) = 8*S/15 (км) останется пройти S - 8*S/15 = 7*S/15 (км)
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