А) Из пунктов А и В одновременно навстречу друг другу выехали два автомобиля. Один может проехать расстояние за 3 часа, а другой за - 2 часа. Какая часть расстояния будет между ними через 1 час? б) С двух турбаз одновременно н...

Математика

А) Из пунктов А и В одновременно навстречу друг другу выехали два автомобиля. Один может проехать расстояние за 3 часа, а другой за - 2 часа. Какая часть расстояния будет между ними через 1 час? б) С двух турбаз одновременно навстречу друг другу вышли два туриста. Один турист может пройти расстояние между турбазами за 5 часов , а другой - за 3 часа. Какая часть расстояния окажется между ними через 1 час?

Автор: Гость