A)Как и на скольок изменится сумма если одно слагаемое увиличить на 2 челых 3/8 а дру??ое уменьшить на 14/45 v) как и на скольок измениться сумма если одно слагаемое увиличить на челых6/11 а другое уменьшить на 5челых5/25
Математика
A)Как и на скольок изменится сумма если одно слагаемое увиличить на 2 челых 3/8 а дру??ое уменьшить на 14/45 v) как и на скольок измениться сумма если одно слагаемое увиличить на челых6/11 а другое уменьшить на 5челых5/25
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