" А как необозримо отрочество, каждому известно...Эти годы составляют в нашей жизни часть, превосходящую целое",-писал Б.Пастернак.Объясни, как ты понимаешь слова писателя.

Гость: Гость:

Эти строки говорят о том, что в детсве мы формируемся больше чем в другой возраст, так например в начале жизни закладываются нравственные позиции человека, его отношение к окружаюшщему миру, его база знаний(которая в последствии определит успешность карьеры и т. д)