" А как необозримо отрочество, каждому известно...Эти годы составляют в нашей жизни часть, превосходящую целое",-писал Б.Пастернак.Объясни, как ты понимаешь слова писателя.

География
" А как необозримо отрочество, каждому известно...Эти годы составляют в нашей жизни часть, превосходящую целое",-писал Б.Пастернак.Объясни, как ты понимаешь слова писателя.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эти строки говорят о том, что в детсве мы формируемся больше чем в другой возраст, так например в начале жизни закладываются нравственные позиции человека, его отношение к окружаюшщему миру, его база знаний(которая в последствии определит успешность карьеры и т. д)
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