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А коком году возник фольклор
А коком году возник фольклор
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1846 году он был создан
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