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А Манул записан в красную книгу?
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А Манул записан в красную книгу?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Да он занесен в красную книгу Российской Федирации
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