А-множество точек окружности,В-множество точек прямой Л.Из скольких элементов может состоять пересечение данных множест?Может ли оно быть пустым?
Математика
А-множество точек окружности,В-множество точек прямой Л.Из скольких элементов может состоять пересечение данных множест?Может ли оно быть пустым?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Количество элементов пересечения множеств = количество точек пересечения окружности и пряммой, что дает варианты 1) два элемента - прямая пересекает окружность в двух точках (секущая) 2) один элемент - прямая касается окружности (в одной точке) (касательная) 3) пустое множество - прямая и окружность не имеют общих точек
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Английский язык
Физика
Срочно пожалуйста, с объяснением Визначити температуру аміаку масою 30г, обємом 20л, який перебуває під тиском 2.1 ат.м
Математика
Решить задачу уравнением: В магазин завезли 97 упаковок стирального порошка в упаковках по 3 кг,7 кг и 10 кг. 161 кг порошка было в семикилограммов...