А-множество точек окружности,В-множество точек прямой Л.Из скольких элементов может состоять пересечение данных множест?Может ли оно быть пустым?

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Количество элементов пересечения множеств = количество точек пересечения окружности и пряммой, что дает варианты 1) два элемента - прямая пересекает окружность в двух точках (секущая) 2) один элемент - прямая касается окружности (в одной точке) (касательная) 3) пустое множество - прямая и окружность не имеют общих точек