А можно сказать "люди совершившие пороки"
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А можно сказать "люди совершившие пороки"
Ответ(ы):
Гость:
Нет. Порок вообще совершить нельзя, это духовный недостаток. Можно сказать порочные люди.
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