А) Моряки измеряют расстояние в морских милях.Морская миля составляет 1852м. Корабл?? прошёл 75 миль. Оцени это расстояние в километрах. б) Скорость коробля часто измеряют в узлах.Скорость в 1 узел означает ,что корабль прох...
Математика
А) Моряки измеряют расстояние в морских милях.Морская миля составляет 1852м. Корабл?? прошёл 75 миль. Оцени это расстояние в километрах. б) Скорость коробля часто измеряют в узлах.Скорость в 1 узел означает ,что корабль проходит 1 милю за час. Скорость корабля 14 узлов в час.Оцени эту скорость в километрах в час. в) Корабль прошёл 7500км за 214 ч. Оцени его скорость в километрах в час.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
75*1852/1000=138,9 (КМ) Ответ 138 км 900 м Получается так
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