А) Моряки измеряют расстояние в морских милях.Морская миля составляет 1852м. Корабл?? прошёл 75 миль. Оцени это расстояние в километрах. б) Скорость коробля часто измеряют в узлах.Скорость в 1 узел означает ,что корабль прох...

Математика

А) Моряки измеряют расстояние в морских милях.Морская миля составляет 1852м. Корабл?? прошёл 75 миль. Оцени это расстояние в километрах. б) Скорость коробля часто измеряют в узлах.Скорость в 1 узел означает ,что корабль проходит 1 милю за час. Скорость корабля 14 узлов в час.Оцени эту скорость в километрах в час. в) Корабль прошёл 7500км за 214 ч. Оцени его скорость в километрах в час.

Автор: Гость