А. Н. Островский. Гроза. Чем содержание пьесы актуально сегодня? Опишите 8 проблем.

1) До замужества девушки живут совершенно тихо-мирно, спокойно, а после их жизнь становится уже не такой беззаботной. 2) Есть люди, которые не любят различного рода изменений, не хотят что-либо менять в своей жизни, потому что боятся перемен. 3) Свекровь, которая верховодит в доме и не дает проходу жене своего сына. Да и своему сыну тоже. Любит, чтобы все ей подчинялись. 4) Слабохарактерный муж, который не может настоять на своем и совладать со своей матерью, дабы хоть как-то защитить жену от ее необоснованных нападок. Периодически сам сбегает из дома, чтобы отдохнуть от матери, не заботясь даже о своей жене 5) В произведении у Кабанова была еще сестра (имени не помню), которая подбила, так сказать, Катерину на измену мужу (такое ведь и в наше время бывает). 6) Все думают о якобы нравственном долге, из-за чего все осуждали поступок Кати. Но никто не стал рассматривать ее проблемы, ведь она же не просто так пошла на такой риск. Она опозорила Кабановых и саму себя. 7) Суицид (в случае с Катей она не могла находиться с тем, кого любила). Многим кажется, что их проблемы неразрешимы (хотя у Кати так оно и было), поэтому они считают, что лучше умереть. 8) Дикой-очень жадный и злой человек. У него и в мыслях не было отдать часть наследства своему племяннику и его сестре, у которых умерли родители. Они остались сиротами. Но Дикой настолько жадный, что, скорее всего, и своим бы не оставил