А. Н. Островского: " Слаб современный язык для выражения всей грациозность ваших мыслей". Раскрывая тему, приведите аргументы и примеры для подтверждения. Помогите пожалуйста, очень нудно ваша помощь!!! Зарание спасибо)))
Русский язык
А. Н. Островского: " Слаб современный язык для выражения всей грациозность ваших мыслей". Раскрывая тему, приведите аргументы и примеры для подтверждения. Помогите пожалуйста, очень нудно ваша помощь!!! Зарание спасибо)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я считаю будет правильнее сказать ,что слабы мы ,люди. Мы перестали развивать свою речь. Теперь нам тяжело излагать свои мысли с той первозданной красотой , с которой они были у нас в голове,в наших мыслях. Ведь посмотрите какие усилия многие прилагают для того чтоб просто напросто написать школьное сочинение либо разъяснить пословицу и т .д. Мы заменили прекрасные книги , современными фильмами, которые не носят в себе не какой морали ,не учат нас чему то новому интересному,не учат нас в общему не чему и ведь это не мешает человеку тратить дни напролет чтоб смотреть и смотреть фильмы .Но посмотрите как тяжело заставить себя сесть и почитать книгу , которая принесет столько пользы . нам не интересно посмотреть на мир писателя который ее написал ,но мы смотрим биографию актеров которые играли в том фильме. Что конечно же очень печально. Я не хочу обобщать ,конечно же есть люди которые читают книги ,собирают целые коллекции того что прочитали и запомнили. Поверьте это чаще всего очень интересные люди .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Окружности изображённые на рисунке имеют общую точку D. Диаметр окружности с цент??ом в точке А равен 10 см, а диаметр окружности с центром в точке...
Биология
Отметьте какие бактерии не являются хемотрофами а)железобактерии б)серобактери?? с)нитрифицирующие бактерии д)пурпурные бактерии