А. Н. Островского: " Слаб современный язык для выражения всей грациозность ваших мыслей". Раскрывая тему, приведите аргументы и примеры для подтверждения. Помогите пожалуйста, очень нудно ваша помощь!!! Зарание спасибо)))

Русский язык
А. Н. Островского: " Слаб современный язык для выражения всей грациозность ваших мыслей". Раскрывая тему, приведите аргументы и примеры для подтверждения. Помогите пожалуйста, очень нудно ваша помощь!!! Зарание спасибо)))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я считаю будет правильнее сказать ,что слабы мы ,люди. Мы перестали развивать свою речь. Теперь нам тяжело излагать свои мысли с той первозданной красотой , с которой они были у нас в голове,в наших мыслях. Ведь посмотрите какие усилия многие прилагают для того чтоб просто напросто написать школьное сочинение либо разъяснить пословицу и т .д. Мы заменили прекрасные книги , современными фильмами, которые  не носят в себе не какой морали ,не учат нас чему то новому интересному,не учат нас в общему не чему  и ведь это не мешает человеку тратить дни напролет чтоб смотреть и смотреть фильмы .Но посмотрите как тяжело заставить себя сесть и почитать книгу , которая принесет столько пользы . нам не интересно посмотреть на мир писателя который ее написал ,но мы смотрим биографию актеров которые играли в том фильме. Что конечно же очень печально. Я не хочу обобщать ,конечно же есть люди которые читают книги ,собирают целые коллекции того что прочитали и запомнили. Поверьте это чаще всего очень интересные люди .
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