А)Найдите такое число чтобы при делении его на 44 в частном получилось 39 и в остатке 36.Б)123 в частном получилось 66 и в остатке 100.
Математика
А)Найдите такое число чтобы при делении его на 44 в частном получилось 39 и в остатке 36.Б)123 в частном получилось 66 и в остатке 100.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 1752 1752:44=39 (ост. 36) Б) 8218 8218:123=66 (ост. 100)
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