А)Найдите такое число чтобы при делении его на 44 в частном получилось 39 и в остатке 36.Б)123 в частном получилось 66 и в остатке 100.

Математика

А)Найдите такое число чтобы при делении его на 44 в частном получилось 39 и в остатке 36.Б)123 в частном получилось 66 и в остатке 100.

Автор: Гость