А напишите примеры сравнения,алегориии и олицетворения и расскакза Паустовского "потемнело.низко с тревожными криками пронеслись

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А напишите примеры сравнения,алегориии и олицетворения и расскакза Паустовского "потемнело.низко с тревожными криками пронеслись

Автор: Гость