А напишите примеры сравнения,алегориии и олицетворения и расскакза Паустовского "потемнело.низко с тревожными криками пронеслись
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А напишите примеры сравнения,алегориии и олицетворения и расскакза Паустовского "потемнело.низко с тревожными криками пронеслись
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вай вай сложнаааааааа не понимаю ничего
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