А) Нарисуй на клетчатой бумаге прямоугольник со сторонами 10 см. и 6 см. Измерь его п??ощадь, выбрав в качестве единицы измерения е ( мерки ) квадрат со сторонами 2 см. б) вырази площадь ентого прямоугольника в квадратных сант...
Математика
А) Нарисуй на клетчатой бумаге прямоугольник со сторонами 10 см. и 6 см. Измерь его п??ощадь, выбрав в качестве единицы измерения е ( мерки ) квадрат со сторонами 2 см. б) вырази площадь ентого прямоугольника в квадратных сантиметрах, в клеточках. Установи, как изменяется значение площади при увеличении мерки, уменьшении мерки. Сделай вывод.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)10×2=20 6×2=12 20×12=240
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