А) Нарисуй на клетчатой бумаге прямоугольник со сторонами 10 см. и 6 см. Измерь его п??ощадь, выбрав в качестве единицы измерения е ( мерки ) квадрат со сторонами 2 см. б) вырази площадь ентого прямоугольника в квадратных сант...

Математика

А) Нарисуй на клетчатой бумаге прямоугольник со сторонами 10 см. и 6 см. Измерь его п??ощадь, выбрав в качестве единицы измерения е ( мерки ) квадрат со сторонами 2 см. б) вырази площадь ентого прямоугольника в квадратных сантиметрах, в клеточках. Установи, как изменяется значение площади при увеличении мерки, уменьшении мерки. Сделай вывод.

Автор: Гость