А. П. Чехов "Мальчики".Напиши, как, по-твоему сложится дальнейшая жизнь Чечевицына?

А. П. Чехов "Мальчики".Напиши, как, по-твоему сложится дальнейшая жизнь Чечевицына?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Чечивицина наругают, но чрез год он приедет в гости,
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