А. Пластов Летом Изложение

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Аркадий Александрович Пластов- великий художник. Одна из его картин называется «Летом». И я сейчас хочу описать эту великую картину.Усталые грибники расположились в тени. Маленькая девочка вытянула босые ноги. На голове ее алая косынка, из-под которой выглядывают темные волосы. У нее усталое, загорелое лицо. Она собирает сочные ягоды в синюю кружечку. Так и хочется съесть хоть одну!Собака положила на лапу свою усталую мордочку.На втором плане лежит пожилая женщина. Она дремлет. Ее лицо закрывает темно-синий платок. Она приподняла свою загорелую натруженную руку.Глиняный горшок дополняет эту композицию. Корзина, полная грибов, доказывает то, что они хорошо поработали. Поляна просто залита зелеными оттенками: изумрудный, салатовый. На поляне также много цветов. Мне очень нравится эта картина. Я чувствую теплоту лета. И мне показалось, что я находился на этой лужайке. Яков К. Художник А.А. Пластов написал очень много красивых картин. Одна из них называется «Летом».На этой картине изображены девочка, ее мама и собака. Они лежат на поляне в теньке под деревом. Девочка кладет ягоды в стакан. Она устала ходить по лесу. Они ходили за грибами и собрал две полные корзины. Она обычная девочка из деревни.Рядом лежит ее мама. Она тоже очень устала и уснула. Загорелой рукой она закрыла лицо от солнца.Рядом с ними лежит собака. Это обычный дворовый пес. Он тоже очень устал и положил голову на лапу.Они лежат на поляне перед лесом. После долгих хождений они спрятались от солнца в тени двух берез. Рядом с деревьями растут цветы. Наверное, в кувшине люди принесли с собой еду. Корзина, в которой лежат грибы, сделана своими руками.Мне очень понравилась этак картина. На ней жара показана с помощью ярких красок травы и берез. На ней изображена настоящая жизнь. Это очень красивая картина. Игорь А. Аркадий Александрович Пластов написал много красивых и хороших картин, и одну из них я буду описывать, она называется «Летом». На картине изображены девочка, женщина и собака, а рядом с ними стоят корзина и ведро с грибами.На первом плане изображена девочка в красном платке и белом платье. Она собирает ягоды в синенькую кружку, которая стоит у нее на коленках.А рядом с ней лежит собака, положив голову на лапу. Она устала бегать по лесу. На втором плане изображена женщина , она одета в синее платье и синий платок. Женщина задремала на свежем воздухе и закрыла лицо рукой, а рука ее загорелая и натруженная.Рядом с девочкой стоят корзина и ведро, наполненные по края грибами.На третьем плане изображена поляна, залитая солнцем, а цвет этой поляны изумрудно-зеленый.Мне эта картина очень понравилась, когда я ее увидела, у меня сразу поднялось настроение от ярких и светлых оттенков. Мне кажется, автору удалось передать теплое и солнечное лето. И мне хотелось бы оказаться на месте этой девочки и так же собирать грибы и ягоды.